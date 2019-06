Grandi navi, Toninelli esclude Marghera: «La scelta è tra Chioggia e Lido»

SOPRALLUOGO

ROMA - Il ministrotorna ad escludere l'ipotesi che sia in una nuova banchina ala soluzione per spostare ledal Canale delle Giudecca a Venezia. L'ipotesi voluta dalla Regione e dal Comune, appoggiata insieme da Luca Zaia e da Luigi Brugnaro , non piace al ministro Cinquestelle.Toninelli parla di sole due ipotesi al vaglio per l'attracco dei giganti del mare: una a, l'altra a, le uniche - sottolinea - «per le quali esistono già documenti corposi, con studi di fattibilità tecnico-economica». «Li stiamo analizzando, assieme ai ministeri di ambiente e beni culturali - prosegue Toninelli, in un video messaggio su Fb - Nelle prossime settimane potremo affermare di aver trovato una soluzione definitiva». «Soluzione - aggiunge - non farà sì che le grandi navi spariscano dal canale della Giudecca; ma si inquadra la situazione, si apre un cantiere, un'interlocuzione con le compagnie crocieristiche. Ci vorrà un pò di tempo, ma credo che una politica onesta debba dire ai veneziani che serve un tempo definito, arrivato il quale quel porto diventa l'alternativa».