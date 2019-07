di Michele Fullin

VENEZIA - E se si cominciasse tutti a gridare Basta? Il predominio delle barche da lavoro nei canali della città e in laguna non sta solo fisicamente distruggendo Venezia e le isole, ma sta anche mettendo a dura prova la sopravvivenza dei suoi abitanti. È proprio in nome delle corse ad ogni costo da e per l'aeroporto e Murano che ieri alle 10 in canale delle Navi, provenienti da tutte le parti, nessun rispetto per le barche più piccole e per quelle a remi, che vengono viste solo come un disturbo alla folle corsa ditipo taxi di alberghi e vetrerie egranturismo. E con colpevole assenza di controlli da parte delle istituzioni, le quali sanno benissimo che lì è terra di nessuno e mai una barca fa rispettare i limiti di