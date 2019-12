Restaurati gli antichi Giardini Reali: ecco l'angolo verde di San Marco

«La riapertura dei Giardini Reali è motivo di orgoglio per tutta Venezia e consentirà di tornare a potersi fregiare del fascino di un luogo qual è questo Giardino. Un'area verde incastonata in uno dei luoghi più antropizzati della città e che per questo assume una valenza ancor più significativa e strategica dal punto di vista ambientale». Così il group ceo di Generali, Philippe Donnet, ha presentato oggi il restauro dei Giardini Reali di Venezia a San Marco. Donnet ha fatto gli onori di casa insieme al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e alla presenza del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Generali ha contribuito con 3 milioni di euro previsti con Art bonus ai lavori di rifacimento dei Giardini, dal 2015 a oggi. Il restauro è stato promosso è realizzato da Venice Gardens Foundation, presieduto da Adele Re Ebaudengo, ed è stato sostenuto da Generali come main partner. I Giardini Reali nascono nel 1807, su una superficie di 5.000 metri quadrati a poche decine di metri da Piazza San Marco. Nei decenni le loro condizioni erano diventate precarie sia come stato delle specie arboree, sia per i manufatti. Il restauro ha visto il recupero delle essenze e del Padiglione del Caffè del 1816.



«Il recuoero dei Giardini Reali ha sempre avuto il sostegno di questa amministrazione comunale. Con questa operazione Venezia ribadisce la sua vocazione di essere un luogo dalle mille possibilità, dove gli investimenti garantiscono un ritorno di immagine soprattutto con la consapevolezza di aver contribuito a ridare splendore a una parte della città che meritava di essere valorizzata». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha così sottolineato il completamento dei lavori di recupero e restauro di una area di 5.000 metri quadrati a poche decine di metri da Piazza San Marco che versava da decenni in completo abbandono. I lavoro di recupero e restauro delle essenze arboree e dei manufatti ottocenteschi hanno usufruito di una erogazione di 3 milioni di euro di Assicurazioni Generali secondo l'Art bonus. I lavori sono stati promossi e realizzati da Venice Gardens Foundations, guidata da Adele Re Rebaudengo. Oltre alla parte botanica, sono state restaurate la serra e la Caffetteria. «Grazie quindi - ha concluso Bruganro - a tutti coloro che stanno rendendo possibile un progetto che dimostra, soprattutto in questo momento in cui la città è stata messa a dura prova da alte maree eccezionali, quanto Venezia sia nel cuore di tantissime persone pronte a mettersi a disposizione per sostenerla».

VENEZIA - Un angolo di Venezia riapre dopo un meticoloso reastauro. Si tratta dei Giardini Reali di San Marco, detti "Giardinetti" dai veneziani. Un parco verde dietro l'antica Zecca della Serenissima, lungo il Bacino di San Marco, a pochi metri dal Campanile. Un luogo antico, dove passa ancora il rio che sette secoli fa bagnava palazzo Ducale atraversando la Piazza, e che fu interrato dalla Repubblica di Venezia.