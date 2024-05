Venezia e la gemella cinese: evento tra spettacolo e tradizione per promuovere l'antica unione lanciata da Marco Polo

VENEZIA - Ospiti accolti con il rito del te e la musica classica dei “due mondi” unita in un unico spettacolo. Sulle rive del Canal Grande di Venezia ha preso vita un affascinante dialogo culturale tra la canzone popolare di Jiangsu "Jasmine Flower" e "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi. I classici cinesi e quelli italiani si sono poi fusi in un’unica ode che unisce "Il Palazzo della Longevità" e "Turandot". In un’atmosfera tra spettacolo e tradizione si è tenuta a Venezia la conferenza di promozione culturale e turistica "Charm of Jiangsu".

GLI OSPITI

Circa cento ospiti provenienti dai settori della cultura, del turismo e dei media di Cina e Italia hanno partecipato alla conferenza organizzata all’hotel Luna Baglioni in occasione del 700° anniversario della morte di Marco Polo che per primo ha descritto ne Il Milione la provincia cinese così simile a Veneto e Venezia.

Come ha detto Xu Ying, vice governatrice della Provincia del Jiangsu: «Nel 1271, Marco Polo, a 17 anni, partì da Venezia, attraversando la Via della Seta e, superando mille traversie, giunse in Cina, vivendo in Jiangsu per oltre dieci anni. Se contiamo da allora, la provincia di Jiangsu e il Veneto sono legate da oltre 700 anni». Presenti all’evento Liu Kan, console generale della Cina a Milano, Yang Zhichun, direttore del dipartimento della Cultura e del Turismo della Provincia del Jiangsu, ma anche la direttrice del dipartimento del Patrimonio Culturale, delle Attività e dello Sport della Regione Veneto Fausta Bressani, l'assessore al Comune di Venezia Paola Mar e la rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello.

LA NUOVA APP



Illustrata inoltre, grazie alle nuove tecnologie, il progetto online "3D Tour – Charm of Jiangsu" e il lancio ufficiale del sito web multilingue "In Jiangsu" con l'app in italiano. Infine il museo di Nanchino e il Centro di Promozione del Turismo del Jiangsu hanno rispettivamente firmato accordi di cooperazione culturale per il 2024 con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e il Museo M9 di Mestre.