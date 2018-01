Furto di gioielli alla mostra di palazzo Ducale, visitatori "rinchiusi" dentro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Visitatori chiusi dentro palazzo Ducale questa mattina per il furto di gioielli alla mostra sui Tesori dei Moghul e dei Maharaja della Collezione Al Thani. L'allarme è scattato a metà mattina, quando qualcuno ha cercato di aprire una teca nella sala del Senato per rubare due orecchini, forse anche un bracciale. Subito sono arrivati polizia e carabinieri, palazzo Ducale è stato presidiato e i visitatori tenuti dentro per le indagini. La mostra è dedicata alle gemme e ai gioielli indiani, dal XVI al XX secolo, appartenenti alla Collezione Al Thani. Oltre 270 oggetti esposti a Palazzo Ducale raccontano cinquecento anni di storia dell’arte orafa legata, per origine o ispirazione, al subcontinente indiano.