Calata su Venezia: tour dalla stazione a piazza San Marco tra folla e tavolate lungo le rive

VENEZIA - Anche oggi, domenica 9 maggio, proprio come è successo nella giornata di ieri, grazie alla bella giornata di sole, numerose persone giunte da tutto il Veneto si sono riversate su Venezia invadendo campielli e calli. Nella giornata di sabato sono state trentamila le persone giunte nel centro storico della città e oggi la situazione si sta replicando.

Ecco il percorso dalla stazione dei treni Santa Lucia di Venezia fino a piazza San Marco tra turisti, folla e qualche assembramento lungo le fondamenta per bere qualcosa all'aria aperta, specie in Fondamenta della Misericordia luogo di ritrovo per gli aperitivi. Il video del tour tra le calli e i ponti di Venezia.