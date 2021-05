LECCE - Il Venezia andrà a giocarsi la promozione in serie A. E' finita 1-1 la gara diritorno della semifinale playoff con il Lecce. In vantaggio a fine primo tempo con Aramu dal dischetto per l'atterramento di Svoboda, gli arancioneroverdi sono stati raggiunti nella ripresa da Pettinari. Il Lecce ha poi fallito un rigore con Mancosu, tirato alle stelle. Grande soddisfazione a fine gara per gli uomini di Paolo Zanetti.