Brugnaro rilancia l’Arsenale: «Qui tornerà la nautica: lusso e artigianato»

di Gianpaolo Bonzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Il nuovonascerà entro. È per quella data, infatti, che un articolato progetto di rilancio diventerà realtà, trasformando una delle zone più suggestive della città nel cuore della nautica. In varie dimensioni e spazi.Ad annunciarlo, ieri sera, è stato il sindac, giunto proprio all’Arsenale per compiere un tragitto sugli yacht dellache proprio in questi giorni ha scelto Venezia per festeggiare il traguardo deidi attività nella nautica di lusso. È stato direttamente il sindaco, dopo aver accolto l’amministratore delegato del gruppo Ferretti,, a delineare le prime linee dell’intervento all’Arsenale.