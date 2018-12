Clausola per l'ex Scalera, chi comprerà dovrà assegnare le 25 case

di Michele Fullin

VENEZIA - Non tutto è perduto per i vincitori del bando delle case ex Scalera del 2009. Anche se il curatore fallimentare che porta avanti la liquidazione del patrimonio della società Acqua Marcia ha pubblicato gli avvisi di vendita all'asta anche di questo complesso alla Giudecca, ci sono impegni precisi da rispettare. Così almeno ritiene l'avvocatura civica veneziana. In base alla documentazione nota, che quindi non può essere cambiata all'ultimo, l'avvocatura civica sostiene che il curatore ha il mandato a vendere, ma l'acquirente che si aggiudicherà il complesso