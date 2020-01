Ex deputato aggredito a Venezia. «Ci siamo messi in mezzo i fascisti ci hanno pestato»

VENEZIA - Erano lì assieme ai loro amici di sempre per chiudere con il 2019 e salutare l'arrivo del 2020 guardando i fuochi in Piazza San Marco. Mai avrebbero immaginato di diventare gli eroi di una notte e i testimoni chiave di una serata iniziata quattro minuti dopo la mezzanotte e destinata a trascinarsi a lungo, probabilmente anche all'interno di un'aula di tribunale, miscelando al proprio interno storia, Anna Frank, rigurgiti fascisti, violenza e un ex parlamentare di Liberi e Uguali picchiato ai primi vagiti degli anni Venti del Duemila.

COSA E' SUCCESSO

Filippo Storer, 20 anni, residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, è uno dei due ragazzi che si sono messi in mezzo tra un manipolo di giovani fascisti, il già deputato di Leu, Arturo Scotto, originario di Torre del Greco, e la sua famiglia: la moglie Elsa Bertholet, e figlio piccolo, arrivati a Venezia per una vacanza di due giorni. Come lui anche Vlady: 22 anni, laureato in informatica e dipendente di una grossa multinazionale che lavora in terraferma. È lui ad aver difeso Scotto e la sua famiglia avendo la peggio da quel gesto «che chiunque avrebbe fatto vedendo un padre di famiglia aggredito e picchiato davanti alla propria moglie e figlio». Vlady, che preferisce mantenere un po' di anonimato, ieri aveva gli occhi pesti e il volto tumefatto. Quello che ha vissuto l'ha messo nero su bianco in una denuncia ai carabinieri, dopo aver incontrato Scotto.

IL PESTAGGIO DI VLADY

«Ero con tre miei amici - racconta il ventiduenne - eravamo in riva per andare in Piazza San Marco con l'idea di assistere ai fuochi e ci siamo accodati alla massa di persone. Di fronte a me avevo un gruppetto di ragazzi, tra i quali due ragazze bionde. Davanti a loro, Scotto e la sua famiglia, che non conoscevo». Poco dopo la mezzanotte, l'inizio dell'incubo. Le due denunce sul tavolo dei carabinieri di Venezia - una a firma di Scotto e una di Vlady - dicono che pochi minuti dopo la mezzanotte, un gruppetto di ragazzi aveva intonato dei cori oltraggiando la memoria di uno dei simboli dell'Olocausto: Anna Frank sei finita nel forno, rincarando la dose con Duce, duce, duce. Quindi l'invito, da parte della moglie dell'ex deputato, di smetterla. In poco le parole sono diventati tre pugni in faccia a Scotto.

«Sono cominciati i cori contro Anna Frank e iniziano a cantare cori. Io sono intervenuto quando hanno iniziato in maniera aggressiva ad urlare Viva il Duce dopo che la moglie di Arturo Scotto aveva chiesto loro di smettere, mentre Arturo cercava di allontanarli con le mani. A quel punto è partito un ragazzo a viso scoperto e ha dato un pugno ad Arturo. Io ho preso e sono andato verso di loro, cercando di allontanare lui, la moglie e il figlio ma non potevamo dileguarci - continua il giovane ingegnere - Sono cominciati spintoni e tentativi di aggressioni e allora mi sono girato per spingere indietro il primo aggressore. È lì che mi sono arrivati tre pugni in faccia, in tre o quattro mi hanno assalito e sono caduto a terra, dove mi hanno tirato dei calci. Non capivo nulla, sentivo solo botte. Quando mi sono ripreso, perdevo sangue dall'occhio, mi sono allontanato dimenandomi un attimo, mi ha soccorso un amico dandomi fazzoletto e bibite. Sono stato soccorso nel bar di un amico dove mi hanno dato due bottiglie di ghiaccio - conclude Vlady - Ieri (martedì, ndr) ho passato il giorno a letto e oggi (ieri, ndr) ho incontrato Arturo. Ero a San Marco per festeggiare il Capodanno, mai avrei immaginato. Però penso che diverse persone avrebbero fatto come me».

IL RACCONTO: «ERANO IN 8»

Negli attimi concitati di violenza di fronte alle porte di San Marco, anche Filippo Storer ha scelto da che parte stare. «L'ho fatto perché era giusto farlo - taglia corto Filippo, raccontando quanto successo l'altra sera - Ho visto delle persone che aggredivano altre del tutto indifese e mi sono fatto prendere dall'attimo. Così sono intervenuto senza nemmeno pensarci tanto. Ero tra il signor Scotto e il gruppetto degli aggressori. I cori li ho sentiti - continua il ventenne trevigiano - Io sono intervenuto quando ho visto che loro hanno iniziato a picchiarlo. Ho visto la scena: c'erano il figlio e la moglie spaventati. Mi sono messo in mezzo e ho preso un pugno alla schiena tentando di tenerli lontani con il gomito, senza colpirli: loro erano in otto. Non ho fatto denuncia e non la farò - conclude Filippo Storer - Ho lasciato il mio numero alle forze dell'ordine e ieri mattina sono stato sentito come testimone».

LE TELECAMERE

E i gli aggressori? Scappati quando è arrivata la polizia. Una fuga che ha dato il via alla caccia al gruppo violento. Setacciando le telecamere del Comune installate sulla Torre dell'orologio di Piazza San Marco, i carabinieri hanno potuto fare un primo identikit. L'occhio elettronico ha ripreso tutta la scena: due persone (un ragazzo pelato e uno con i capelli e una sciarpa al collo bianca) che aggrediscono l'ex deputato e il suo soccorritore. Nessun saluto romano. Le telecamere mostrano anche Scotto che perde sangue dal naso e la fuga di almeno quattro degli aggressori (tra i quali una ragazza bionda) verso le Mercerie. La risposta sulla loro identità arriverà anche dalle altre telecamere private installate nella zona che potranno dare una mano alle indagini.

IL POST DI SCOTTO

Ieri, alle 18.07, Arturo Scotto attraverso il proprio profilo Facebook è tornato su quanto vissuto a San Marco invocando la lettura dei diari di Anna Frank per i suoi aggressori e complimentandosi con Filippo e Vlady che «si sono indignati. Continuate a farlo». «Ho fiducia nella azione della magistratura e nelle forze dell'ordine - ha scritto Scotto su Facebook - Mi basterebbe una condanna esemplare: l'obbligo di leggere i diari di Anna Frank. Quella che hanno oltraggiato in quell'incredibile capodanno nella splendida cornice di Piazza San Marco. Si perché Venezia è una città mondo, naturalmente accogliente verso le diversità. E io mi sono sentito accolto, non respinto. Non è normale che alla vigilia degli anni venti del 2000 si ripetano azioni simili agli anni venti del secolo scorso». Poi, la dedica a «Vlady e Filippo. Hanno dimostrato fegato, perché quando vedi che qualcuno è sotto le botte dei fascisti non puoi stare fermo. Non credo abbiano un vissuto politico, ma anche la sensibilità umana fa parte della politica. Perché è la bussola che ti consente di capire quando una ingiustizia si compie. A loro dico: continuate a indignarvi. Ma non limitatevi a questo. Trasformate questa rabbia in impegno, partecipazione, coinvolgimento dei vostri coetanei».



Nicola Munaro

