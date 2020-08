VENEZIA «Aiuto, i me ga fato de tuto, agiuteme». La quarantenne del Miranese che ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata da un uomo a Ferragosto, dopo essere fuggita ha percorso dai Bacini tutto il ponte di ferro che collega alla Celestia, finendo a San Francesco della Vigna, e stramazzando a terra esausta davanti al bar “Al Canton”. Dove il titolare, Stefano, è uscito immediatamente con la fidanzata per prestarle soccorso.

«Erano le 10 e 30 - racconta il titolare del locale - e abbiamo visto questa signora a terra, che piangeva disperata: era drammaticamente spossata. Non era seminuda, indossava un paio di jeans e una maglietta. Abbiamo tentato di calmarla e l’abbiamo fatta sedere su una sedia recuperata dal bar. Si dava quasi la colpa dell’accaduto, per aver bevuto nella notte di Ferragosto qualche bicchiere di più. Cercava il cellulare, ma era andato perduto e non l’aveva addosso. Ci ha detto di aver fatto amicizia durante la serata con un uomo, che sembrava molto gentile e premuroso. Così l’ha seguito nel casermone fatiscente dei Bacini, accanto al campo di calcio, dove una volta c’era la sede della caserma dei sommergibilisti. Appena chiusa la porta della stanza, l’uomo ha cambiato atteggiamento e l’ha subito percossa. E lei continuava a lamentarsi dicendo che nessuno l’aveva mai picchiata».

«Poi ci ha raccontato della violenza sessuale e ancora delle botte subite. “Ad un certo punto nella stanza è entrato un altro uomo” - ci ha detto fra le lacrime - “ha aperto la porta, ha visto cosa accadeva e dopo un po’ se ne è andato, richiudendo la porta”». Ci ha giurato di non aver assunto strane sostanze, nessuna droga. Solo di aver bevuto un po’ troppo. Magari nel vino le hanno messo qualcosa, saranno le analisi a confermarlo o meno. Comunque la donna era lucidissima e non accavallava tempi e accadimenti».

«Ho chiamato subito il 113 e l’ambulanza: poco dopo si sono presentati i carabinieri e gli operatori del Suem. In tutto è stata con noi quasi un’ora. L’infermiere che l’ha visitata ha subito rilevato ecchimosi sul volto e segni di percosse. Poi l’hanno accompagnata all’ospedale Civile. Sapevamo che voleva avvertire la madre ma non sapevamo come, visto che aveva perso il telefonino e non avevamo il suo numero. Così, seguendo le sue precedenti indicazioni, ci è venuta l’idea di rintracciarla via Facebook e l’abbiamo trovata. Ci ha risposto una persona distintissima, alla quale abbiamo raccontato l’accaduto. Lei ha fatto un po’ di fatica a rendersene conto, ad accettare la cosa. Poi ci ha chiesto dov’era la figlia e come poteva immediatamente incontrarla. Immagino che le due si siano ritrovate all’ospedale».

«Non siamo certo eroi - conclude Stefano - ci siamo comportati come ogni persona civile dovrebbe fare. Anzi, mi meraviglio che nel lungo percorso che la donna ha fatto scappando, a metà mattina, non abbia incontrato nessuno che l’aiutasse. Forse pensavano ad una drogata e se ne sono ben guardati. Tutti sanno che in quel grande edificio fatiscente abitano barboni, spacciatori e stranieri in precarie condizioni. Qua si dice che se vuoi eroina devi andare lì, dai tunisini. I carabinieri ben lo sanno, se hanno subito arrestato nel casermone il presunto violentatore».

