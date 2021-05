Schiacciata dal letto matrimoniale contenitore: muore una 55enne

VENEZIA - Schiacciata dal letto matrimoniale contenitore. Tragico incidente domestico ieri sera, domenica 2 maggio, all'interno di un'abitazione a Dorsoduro. R.R., 55 anni, è stata trovata dalla figlia riversa dentro al letto dalla figlia al rientro a casa. Indagano i carabinieri. Sul posto è intervenuto il Suem, al quale non è rimasto altro che constatare il decesso.

La procura, intanto, ha aperto un'inchiesta. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli inquirenti ed è possibile che il magistrato disponga l'autopsia. Il fatto che la donna sia stata trovata riversa all'interno del letto contenitore (i letti che si alzano e sotto hanno lo spazio per coperte e lenzuola) lascia propendere per l'incidente domestico, ma non sono escluse anche altre ipotesi.