Fumo e odore acre: i cittadini fanno scoprire discarica abusiva della ditta

FOSSO' (VENEZIA) - I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Venezia hanno posto sotto sequestro un terreno agricolo di circa 5000 mq adiacente ad un laboratorio di calzature abusivamente utilizzato per scaricare e bruciare scarti di lavorazione dell'azienda di produzione a Fossò (Venezia).



Gli accertamenti dei militari sono stati avviati a seguito di segnalazioni da parte di cittadini del luogo che in più di un'occasione avevano notato in zona fumo ed avvertito odori acri, specialmente nelle ore notturne, comunicando il fatto ai Carabinieri di che hanno informato l'Autorità Giudiziaria.



Immediato l'intervento ed il sopralluogo dei Carabinieri del Noe unitamente a personale dell'Arpav di Venezia che, oltre a constatare la presenza di rifiuti presso l'azienda, rilevavano sul terreno in questione residui di combustione dei rifiuti, peraltro in diversi punti dell'area, e chiarissime tracce di pregressi «falò». Il terreno in questione, al fine di accertarne lo stato di inquinamento, è stato sottoposto a campionamento attraverso prelievi in superficie (entro 20 cm) ed in profondità (40 cm. Circa). Il proprietario dell'area è stato deferito per combustione illecita di rifiuti.

