Portabagagli abusivi, sassi e sputi al veneziano che difende il turista

VENEZIA- Sputi e sassi: portabagagli abusivi sempre più aggressivi. Dopo il caso della guardia giurata affrontata, spintonata e presa a sputi a Santa Lucia da uno di questi personaggi e che nella colluttazione scaturita ha rimediato la distorsione di una caviglia, emerge un altro episodio odioso. Stavolta a venire preso di mira da questi porteur abusivi è un veneziano che ha avuto il torto di essere venuto in aiuto di un povero turista che non riusciva a sfuggire all'insistenza molesta con cui due romeni volevano a tutti i costi portargli la valigia. Siamo sul ponte degli Scalzi, snodo strategico per chi arriva a Venezia in treno.