Turisti scatenati: ecco a voi la danza del ventre in Canal Grande

VENEZIA - Dopo il classicissimo sesso nelle calli e nei campielli, dopo le turiste che si mostrano nude dopo la doccia al balcone dell'hotel, ecco a voi nientepopodimeno che la danza del ventre in Canal Grande. Lo spettacolo - niente male davvero, e tutto sommato non così estraneo a una città che con l'Oriente ha molto a che fare - è andato in scena oggi, 14 agosto, a Rialto, su un pontiletto che si allunga sul Canalazzo proprio davanti a Ca'Farsetti-Loredan, sede del Comune di Venezia, e agli austeri palazzi della Banca d'Italia e della Corte d'Appello.