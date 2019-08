Una delle pochissime statue pubbliche di Venezia è la sua: chi era Pietro Paleocapa

di Alberto Toso Fei

La sua è una delle pochissime statue pubbliche presenti a Venezia (dove dall’originario campo Sant’Angelo ha trovato dimora ai Giardini Papadopoli) e sebbenese la sia indubbiamente meritata, pochi oggi ricordano chi sia stato, e cosa abbia compiuto per Venezia. Nato veneziano ma diventato suddito francese e poi austriaco (per morire italiano), dopo due anni di servizio nelle milizie napoleoniche nel 1817 entrò a far parte del “Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade” di Venezia, occupandosi in particolare di idraulica; divenuto direttore generale delle Pubbliche Costruzioni a Venezia nel 1840, promosse la regolamentazione del Brenta, del Bacchiglione, dell’Adige, e si occupò della costruzione dei Murazzi di Malamocco. Patriota convinto, partecipò al governo provvisorio veneziano del 1848 e fu fautore dell’annessione di Venezia all’Italia. Fu anche uno dei progettisti del Canale di Suez.Pietro Paleocapa nacque il 9 novembre 1788 a Nese (oggi Alzano Lombardo), nel bergamasco, da Mario e Cecilia Biadasio Imberti. La famiglia paterna, di antiche origini nobili greche, si era trasferita dapprima a Tinos – ultimo possedimento veneziano delle Cicladi – e poi in Dalmazia, dopo la conquista ottomana di Candia. Pietro vide la luce nella villa materna e crebbe fra la Lombardia veneta e la fortezza di Palmanova, dove il padre lavorava come giudice, incarico che gli fu poi confermato nel napoleonico Regno d’Italia alla corte d’appello di Venezia e poi di Brescia.Avviato a Padova agli studi di giurisprudenza e matematica, proseguì però la sua formazione all'Accademia militare di Modena, dalla quale uscì come tenente nel Genio. La sua vera vocazione era infatti l'ingegneria, e ben presto diede dimostrazione del suo valore progettuale e operativo: sempre per il Regno d'Italia studiò progetti ferroviari, trafori, canali navigabili, e contribuì alla costruzione della fortezza di Osoppo. Diverse peripezie (fra cui la prigionia durante la campagna di Germania, l'incarico di gestire un censimnto generale per l'Impero asburgico a Vienna, ma anche due anni di ritiro da qualsiasi attività) lo portarono nel 1829 a ottenere il trasferimento a Venezia.Qui una decina d'anni più tardi divenne direttore generale delle Pubbliche Costruzioni, occupandosi della regolamentazione dei fiumi, della bonifica di diverse zone paludose del veronese ma anche della costruzione della diga di Malamocco, pensata per facilitare l'ingresso delle navi. Sebbene monarchico, partecipò al Governo provvisorio veneziano del 1848 e sostenne l'annessione di Venezia al Piemonte. Fu deputato al Parlamento subalpino e ministro nei governi sabaudi di Gabrio Casati, Massimo D'Azeglio, Camillo Benso (il conte di Cavour), che definì Paleocapa un uomo “ricco di accortezza e malizia ellenica”. A Torino progettò il traforo ferroviario del Frejus e dal 1855 collaborò assieme a Luigi Negrelli alla progettazione del Canale di Suez, in qualità di presidente della commissione scientifica preposta allo scavo.Anni prima, anche a Venezia aveva ricoperto l'incarico di ministro delle Costruzioni Pubbliche e degli Interni nel Governo Provvisorio. Pietro Paleocapa aveva probabilmente conosciuto Manin durante i lavori preparatori del ponte ferroviario sulla laguna, tra il 1840 e il 1841. Era senza dubbio un innovatore, pur essendo un conservatore monarchico. Anche per questa ragione, lasciata Venezia e la cittadinanza austriaca dopo il ritorno degli asburgici, aveva optato per Torino come sua dimora stabile, iniziando una proficua carriera politica ed entrando a far parte di diverse accademie (lui che già era stato socio dell’Ateneo veneto e dell’Istituto veneto di Lettere, Scienze ed Arti).Divenuto quasi cieco, nel 1867 rifiutò l’offerta del re di formare un nuovo governo e preferì dedicare le sue ultime energie a Venezia, divenuta nel frattempo italiana: presiedette la commissione di studio per il miglioramento dei porti e delle lagune, e poche settimane prima di morire suggerì – in un'opera di più vasto risanamento dei dei siti storici – la creazione del bacino Orseolo, dietro piazza San Marco. Morì a Torino il 13 febbraio 1869.