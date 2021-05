Crociere: la Camera vara il concorso di idee per un porto in mare al largo di Venezia

VENEZIA - La Camera ieri mattina ha defitivamente approvato, con 370 voti a favore, 16 contrari e 29 astensioni, il Decreto 45/2021 che vara anche il concorso di idee per realizzare un porto offshore, fuori della laguna di Venezia, in mare aperto. L’iniziativa è nata dalla volontà di dire addio al passaggio delle navi da crociera per il bacino di San Marco e l’obiettivo di fondo del Decreto è quello di stabilire che il Porto di Venezia, sia crocieristico sia commerciale e industriale, si deve mantenere; però, dato che ormai le navi sono troppo grandi (il fenomeno del gigantismo navale), nel lungo periodo bisogna ormeggiarle fuori della laguna; nel frattempo, per garantire la vita del porto, si devono valutare soluzioni temporanee a Marghera.