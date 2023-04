A Venezia torna "Su e zo per i ponti" - Il Video della manifestazione

VENEZIA - La particolarità più importante della 43. edizione relativa alla "Su e Zo per i Ponti", che stamattina ha portato migliaia di persone a percorrere la città, è l'attraversamento dell'area dell'Arsenale, in collaborazione con la Marina Militare, che ha aperto le porte ai partecipanti di questa passeggiata di solidarietà. Era dall'aprile 2011 che non accadeva. L'accesso all'Arsenale è avvenuto dal Ramo della Tana, attraverso l'ingresso dell'area espositiva delle Corderie. Il percorso è proseguito fino all'angolo sud-ovest della darsena Grande, costeggiando le tese per lanciare uno sguardo anche alla darsena dell'Arsenale Vecchio.

©Video Sebastiano Casellati/Fotoattualità