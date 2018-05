Corruzione all'Agenzia delle entrate un funzionario agli arresti domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -, la guardia di finanza questa mattina ha arrestato un funzionario ancora in servizio nella sede lagunare. L'uomo è accusato di essersida un commercialista per ridurre indebitamente, in sede di accertamento, le imposte dovute alla guardia di finanza dopo l'esito di un controllo effettuato in un'azienda di Chioggia. Il funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Venezia questa mattina è stato posto agli arresti domiciliari per corruzione: una volta notificata la misura cautelare sono scattate le perquisizioni della sua abitazione e del suo ufficio, con la collaborazione della Direzione centrale Audit della stessa Agenzia delle Entrate.Il coinvolgimento del funzionario è emerso nel corso delle indagini avviate lo scorso anno, nell'ambito delle quali finirono in carcere o agli arresti domiciliari 16 persone, tra funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, imprenditori e professionisti.