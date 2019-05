​Le maestre in lacrime senza paga: l'asilo modello chiude

di Michele Fullin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Dalla riunione di ieri sera le maestre sono uscite in, le famiglie con una sensazione a metà tra la rabbia e il dispiacere. Se non ci sarà un intervento esterno in brevissimo tempo, la scuola dell'infanzia paritaria Beata Bartolomea Capitanio chiuderà i battenti. Non è un asilo qualunque, ma una, che da anni porta avanti progetti che mirano ain modo sempre più pregnante: laboratori, musica, visite a musei e a fattorie, scambi intergenerazionali con gli ospizi degli anziani e iniziative di educazione civica segnalando al Comune le cose che non vanno. Oltre a una(nel vero senso della parola) che ha la lista d'attesa per accedervi. Ebbene, tutto questo è arrivato al capolinea a causa di problemi economico-finanziari dell'ente morale Cif che ne ha la gestione: le rette non coprono le spese e i contributi sono