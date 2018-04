Scambio di documenti al Casinò: finisce male la serata di due ragazzi

VENEZIA - Volanti al Casinò di Tessera ieri sera. Gli addetti alla sicurezza hanno richiesto il loro intervento perchè in fase di ingresso e registrazione due ragazzi si sarebbero scambiati i documenti di identità. Circostanza confermata dall’addetto alla sala monitor: dalle immagini della videosorveglianza è emerso anche l’atteggiamento sospetto dei ragazzi. All’arrivo dei poliziotti i due giovani ammettevano lo scambio di documenti declinando le loro generalità. Ma il comportamento agitato dei due e l’insofferenza al controllo di polizia faceva sempre più insospettire gli operatori delle Volanti, i quali, dopo aver visionato attentamente le due patenti di guida, si sono accorit che le due persone presenti non corrispondevano per fisionomia alle fotografie sui documenti.



Gli agenti hanno quindi perquisito l’autovettura di grossa cilindrata dei ragazzi, posteggiata all’esterno del Casinò ed intestata ad un’altra persona: nell'auto è stata trovata una tessera sanitaria riportante il nominativo di una delle due patenti di guida esibite in precedenza. A questo punto i giovani sono statii accommpagnati in Questura per ulteriori accertamenti foto-dattiloscopici al fine di risalire all’identità: lì hanno ammesso di non essere i rispettivi titolari delle patenti esibite (di cui una scaduta) fornendo le effettive generalità U.R. di 23 anni e U.N. di 17 anni. residenti a Vicenza. Le patenti e la tessera sanitaria esibite altro non erano che i documenti dei loro fratelli. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA