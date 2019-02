Carnevale di Venezia, la pantegana guida il corteo acqueo di 120 barche

VENEZIA - Una domenica all'insegna della venezianità più autentica tra voga, maschere ed enogastronomia. Oggi la grande festa sull'acqua, elemento simbolo della città che coniuga spettacolo, veneziani, turisti, vogatori e ristoratori. Alle 11 da Punta della Dogana partirà il corteo acqueo, promosso, organizzato e sostenuto dal Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta che coinvolge le principali associazioni remiere della città e non solo. Sfileranno nel Canal Grande centoventi barche con equipaggi da tutto il Veneto per un totale di settecento vogatori. Le barche sono guidate dalla Pantegana che, all'arrivo nel Rio di Cannaregio esploderà liberando nel cielo palloncini, fumo colorato e coriandoli dando il via di fatto alla festa. Contemporaneamente apriranno gli stand dei ristoratori dell'Aepe che offriranno i piatti tipici della tradizione enogastronomica locale.

