Canoe, kayak e sup nei canali Il sindaco dice stop: «Pericolosi»

VENEZIA -(i surf che si spingono pagaiando in piedi) sono unnei canali di Venezia, oltre che una moda che sta prendemdo sempre più piede. Così il sindacosta pensando a una stretta a questo tipo di natanti, alcuni dei quali, come le waterbike, mancano dei fondamentali requisiti marini, come un baricentro basso. E infatti. Brugnaro sta lavorando a un’ordinanza che integri quella attuale, che pone dei limiti blandi alla loro navigazione, ma che non vengono sempre rispettati né fatti rispettare. Intanto gondolieri e tassisti continuano a rischiare incidenti.