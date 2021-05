Venezia in serie A, corteo acqueo e festa a San Marco

VENEZIA - Accoglienza in grande stile a piazzale Roma per la squadra del Venezia, promossa in serie A giovedì sera dopo la finale play off con il Cittadella. La squadra è accompagnata in barca lungo il Canal Grande per arrivare tra poco a San Marco. Alle 17 era invece prevista la festa al Taliercio a Mestre che inizierà in ritardo. Il corteo, dopo aver attraversato Rialto, è arrivato a San Marco, accolto dai tifosi che già giovedì notte avevamo festeggiato la promozione.

ALLENATORE

Il futuro di Paolo Zanetti, il tecnico artefice della promozione in serie A, resta incerto. Durante i festeggiamenti di tifosi e squadra in Piazza San Marco, l'allenatore nativo di Valdagno (Vi), corteggiato da club della massima serie come Sampdoria e Udinese, si è detto cauto: «Lasciate perdere le voci, dobbiamo discutere di altro, di programmare. Le altre squadre arriveranno dopo. Intanto programmiamo, poi non voglio fare promesse che poi non posso mantenere, quando sarà il momento dirò cosa sarà».

Quindi Zanetti si è detto entusiasta della festa a San Marco: «E' una cosa incredibile, solo qui a Venezia si può vivere una cosa del genere,. Abbiamo fatto una regata incredibile, sono emozionato per tutta la città»