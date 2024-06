Venezia in Serie A, tifosi scatenati: la festa impazza anche a Mestre

(Nei video di Enrico Scoccimarro la festa dei tifosi del Venezia a Mestre)

Il Venezia è di nuovo in Serie A. Missione compiuta e capolavoro completato, il diagonale di Cristian Gytkjaer a metà primo tempo stende la Cremonese consentendo agli arancioneroverdi di tagliare il traguardo più ambito. Per la seconda volta in tre anni il Venezia vince i playoff di Serie B volando tra i grandi, sperando stavolta di aver imparato la lezione. È il trionfo di un Duncan Niederauer umile e coraggioso a tornare sui propri passi, nell'autunno 2022, dando carta bianca a Paolo Vanoli e al ds Filippo Antonelli, il primo merito dei quali è stato non avere "pietà" e tagliare tutti i rami secchi di una dirigenza troppo giovane e impreparata al fare calcio.

Tutto dimenticato, oggi infatti dalle ore 17 i nuovi eroi arancioneroverdi sfileranno nel tradizionale corteo acqueo in Canal Grande, da Piazzale Roma al salotto buono di Piazza San Marco per un grande abbraccio-bis dopo quello post partita sul prato di un Penzo tutto esaurito con più di 11mila cuori in estasi.



STORICA

Aggiornati gli almanacchi, mister Niederauer eguaglia Maurizio Zamparini conquistando per la seconda volta il salto in Serie A. Dal canto suo Vanoli entra nelle storia come solo Walter Novellino, Cesare Prandelli e Paolo Zanetti, riuscendo laddove il suo maestro Giampiero Ventura aveva fallito, nei primi anni '90 quando in compenso aveva lanciato a Venezia un giovane terzino varesino destinato ad entrare tra gli immortali arancioneroverdi. Su Vanoli, che vive a Verona, ci sarebbe però anche l'Hellas per sostituire il partente Baroni, mentre rumors riferiscono addirittura di un interesse del Bari per Antonelli. Spauracchi non da poco, tuttavia adesso sul tavolo c'è una Serie A che per fortuna del Venezia (delle sue finanze) e dei suoi tifosi può sparigliare tutte le carte e riscrivere le prossime tappe, con maggiori possibilità di trattenere i suoi pezzi pregiati.



Un Venezia bravo ad impattare il suo "D-day" innanzitutto sul piano della totale lucidità, quella imprescindibile per assolvere il proprio compito. Subito notevole l'aggressività nel pressing, tuttavia la Cremonese ci mette pochi minuti ad assestarsi e a far capire di non voler abdicare. Il tacco di Pohjanpalo per Busio e la palla trasformata in oro da Gytkjaer hanno mandato in visibilio il vecchio Sant'Elena, in una sfida rimasta comunque viva fino al triplice fischio che ha sancito un trionfo tanto esaltante quanto del tutto meritato. I lagunari hanno usato meglio la testa e i nervi raschiando le residue energie (43. partita per il Venezia, una in meno della Cremonese) che, come detto da Vanoli, il calore del Penzo tutto esaurito avrebbe aumentato per l'ultimo sforzo. Così è stato e il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha consegnare la Coppa Nexus ai capitani Modolo e Pohjanpalo. Il futuro in realtà è subito stringente, domani infatti bisogna completare l'iscrizione al campionato 2024/25, una scadenza che il club arancioneroverde attende con totale serenità. Infatti, dopo aver risolto il ban-Fifa dell'ex Henry con i belgi del Leuven ed evitato quello di Sverko con gli olandesi del Groningen, il Venezia lunedì scorso ha chiuso l'accordo e saldato il Bayern Monaco per l'acquisto dell'altro francese Cuisance nel gennaio 2022. Non appena sparito il ban dal sito della Fifa (forse già oggi a mezzogiorno, o al più tardi tra una settimana) la società sarà di nuovo libera di operare regolarmente in sede di calciomercato.