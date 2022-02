Venezia Calcio, la squadra è in zona retrocessione: terzultima in classifica

Ora il Venezia è in piena zona retrocessione, terzultimo in classifica. L'inattesa vittoria del Cagliari sul campo dell'Atalanta e la contemporanea sconfitta degli arancioneroverdi al Penzo contro il Napoli di Spalletti (0-2) ha complicato la corsa dei lagunari verso la salvezza. Nelle ultime dieci partite di campionato la squadra guidata da Zanetti ha raccolto davvero poco, per non dire niente e la classifica rispecchia pienamente i valori espressi dal Venezia nelle ultime deici partite dopo un avvio di stagione al di sopra delle aspettative. Ieri al Penzo il Napoli di Spalletti è passato grazie ai gol realizzati da Osimhen e nel finale da Petagna. Gli arancioneroverdi si sono resi pericolosi in un paio di occasioni, troppo poco per pensare di impensierire una squadra come il Napoli.

Era dal 27 settembre, dopo l'1-1 del Penzo in rimonta sul Torino, che il Venezia non si trovava tra le ultime tre della Serie A, quelle che a fine stagione retrocederanno. Il vantaggio di sei punti sulla zona rossa, esibito al termine del girone di andata, è uno sbiadito ricordo e lo 0-2 di ieri col Napoli ha dato un'altra accelerata verso il basso al morale e alla classifica. «Siamo terz'ultimi ma con una partita giocata in meno e di ciò va tenuto conto - sottolinea Paolo Zanetti riferendosi al caso-Salernitana che dovrebbe far registrare novità entro una decina di giorni - Probabilmente ci aiuterà a darci qualcosa in più, come l'attenzione nei dettagli. È normale che in questa prima fase del girone di ritorno abbiamo incontrato squadre veramente forti, quindi dobbiamo assolutamente aver fiducia. I ragazzi hanno già dimostrato di poterci stare e di poter combattere, perché mai qualcuno di noi si è illuso di poter conquistare una salvezza a mani basse. Bisogna lottare minuto per minuto, partita per partita, ritrovarci dentro il calderone può e deve darci maggiore cattiveria».



Parole dalle quali traspare fiducia, dovuta alla consapevolezza di dover ancora inserire i nuovi e al fatto che sulla carta il calendario diventerà un po' più semplice. «No, più semplice proprio non dire - corregge il tiro l'allenatore lagunare - ma di sicuro arriveranno anche per noi delle partite più alla nostra portata. Tutti vorremmo riuscire a battere le grandi del campionato, il che è avvenuto quando probabilmente non erano in giornata del tutto felice. Adesso i giochi si fanno ancora più importanti e le big che si giocano lo scudetto danno tutto, non sbagliano quasi più e la differenza tecnica che è abissale si nota in maniera più evidente». Il Venezia soprattutto nel primo tempo ha giocato sostanzialmente alla pari con il Napoli. «Siamo stati molto ordinati, i nostri avversari hanno fatto fatica a trovare delle soluzioni per farci gol. Quello che invece non mi è piaciuto è esser stati davvero troppo sterili offensivamente, sia nel primo sia nel secondo tempo, pur avendo inserito tutti gli attaccanti che avevo a disposizione abbiamo sbattuto addosso al loro muro sulla trequarti campo. Ciò pur avendo anche costruito delle buone trame, dobbiamo assolutamente fare in modo che il nostro gioco diventi più concreto e dia maggiori frutti».



La prima da titolare di Nani, il primo spezzone di Nsame: pochi risultati tangibili ieri pomeriggio. «A Milano con l'Inter avevamo disputato una gara di spirito e di coesione. In casa nostra abbiamo battuto la Roma e rimontato la Juventus, facendo nel complesso delle belle cose. È chiaro che ultimamente stiamo facendo fatica, abbiamo subìto qualche gol di troppo segnando sempre poco, quindi mi auguro che i nuovi acquisti ci diano una grossa mano. Bisogna dar loro un po' di tempo, in primis a Nsame che viene da mesi di inattività, come pure Nani al quale sto dando minuti per aiutarlo ad inserirsi il prima possibile. Possono aiutarci a migliorare in quello che è il nostro punto debole». Battaglia-salvezza doveva essere e tale si sta confermando. «Io penso di avere una buona squadra di fondo, con qualità tecniche in varie zone, in altre invece è il campo a dire che dobbiamo fare di più. Ci manca qualche colpo o invenzione, siamo molto lineari e facciamo le cosine fatte bene, poi però quando incontriamo squadre come il Napoli la Serie A ti dimostra quanto contano i singoli. I punti persi finora dovremo per forza andarceli a prendere da qualche altra parte in un modo o nell'altro per giocarcela fino alla fine».