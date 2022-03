VENEZIA - Se gli arancioneroverdi mettessero in campo la stessa passione mostrata ieri dai dirigenti nell'illustrare il nuovo centro sportivo, beh probabilmente il Venezia Calcio vincerebbe lo scudetto. Battuta a parte, la nuova casa della società lagunare, una volta ultimata, sarà un vero e proprio gioiello da coccolare dove sport e sociale si fonderanno in un unico nucleo per dar vita a quello che si può già definire sistema. Che concettualmente ricorda molto la grande operazione che Benetton fece a Treviso nel 1982 inventandosi la Ghirada, allora una novità in assoluto che sdoganò il concetto sportivo fine a se stesso proiettandolo in una dimensione fino ad allora inesplorata. Ieri all'Agorà Venezia Fc, lo spazio ricavato all'interno del centro sportivo del Taliercio, è toccato ad Andrea Cardinaletti, Special Advisor con delega allo sviluppo delle infrastrutture, illustrare i vari passaggi che trasformeranno l'area nel cuore pulsante della società dove troveranno spazio tutto coloro che amano veramente il Venezia. Giocatori, ragazzi, famigliari, tifosi, addetti ai lavori tutti uniti appassionatamente in un progetto davvero ambizioso.



HEAD QUARTER

Molto ruoterà attorno all'Head Quarter, la struttura che comincerà a prendere vita esattamente lunedì prossimo quando cioè inizieranno i lavori affidati alla ditta Cev, vincitrice dell'appalto. «E' un'opera che prevede due piani - ha spiegato Cardinaletti - e che verrà ultimata a gennaio del 2023. Il primo, di piano, dovrebbe essere pronto già alla fine di questa estate, diciamo a settembre. E' prevista una grande hall di accesso, poi l'area spogliatoi e una di sviluppo e poi altri spazi usufruibili. Si tratta di una struttura che si ispira alla città di Venezia e che rappresenta la nostra ideale ambizione di portare dentro al nostro centro sportivo i simboli di Venezia. Un'opera che verrà a costare circa 7 milioni di euro che andranno ad aggiungersi ai 3 che serviranno per completare l'intera area sportiva».

Un centro che, una volta ultimato, presenterà ben 5 campi da calcio in erba, uno in sintetico, una gabbia, dieci spogliatoi e ben tre palestre più una serie di spazi dedicati alla stampa, alle conferenze. Poi l'infermeria, uffici, spazi per la fisioterapia. Un centro sportivo dove conviveranno il settore maschile e femminile del Calcio Venezia.



NUOVA CASA

«Sì, vogliamo proprio che questo centro diventi la casa del Venezia, dove tutti coloro che hanno a cuore questa squadra e questa società si sentano davvero a loro agio. Un progetto, ci tengo a dirlo, che è assolutamente svincolato da quel che è successo sul campo lo scorso anno, cioè la promozione in A. Questo per dire che l'avremmo costruito ugualmente anche se fossimo rimasti in B. Insomma non c'è stato alcun adeguamento, a differenza del Penzo che giocoforza ci ha costretti ad operare prevedendo due ipotesi, una nel caso fossimo rimasti in B e una per la serie A. E quando lo scorso anno illustrai le due ipotesi a Niederauer - ricorda simpaticamente Cardinaletti - il presidente si arrabbiò (il verbo usato a dir la verità sarebbe più colorito). Macchè serie A mi disse! E invece...». E indubbiamente, quando sarà ultimato, il centro sportivo del Venezia sarà sicuramente di serie A.



Entusiasta anche il vicesindaco Tomaello: «Questo è senza dubbio un centro sportivo d'eccellenza da vivere sette giorni su sette. Un'opera praticamente passata all'unanimità in Consiglio comunale, questo per dire che ha trovato tutti d'accordo. Non ci sono stati intoppi e come cittadino tifoso non posso che ringraziare il Venezia che sta investendo in maniera importante sulla nostra città. Interventi che mancavano da tempo e che adesso sono diventati realtà».