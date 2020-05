MIRA - La comunità di Ca' Sabbioni perde Roberto Zanon , 73 anni, molto conosciuto e apprezzato per la sua attività di imbianchino a Oriago e a Mira era celebre anche per aver giocato alcuni anni nel Venezia Calcio . Roberto era uno di quei giovani tanto apprezzati che dallo sport aveva avuto grandi soddisfazioni, compresa quella di aver giocato nel ruolo di difensore, nella squadra del Venezia negli anni Settanta, ma anche nel Rovigo e, in prestito, nell'Enna. Il calcio era la sua passione ma una serie di infortuni lo avevano costretto ad abbandonare lo sport per dedicarsi al lavoro e alla famiglia, pur mantenendo un legame prima come allenatore, poi seguendo la carriera sportiva del figlio Davide.



Negli anni aveva trasformato la sua professione di imbianchino in un'arte diventando uno degli artigiani della pittura più apprezzati nel territorio, soprattutto per le ville e le abitazioni private. «E' sempre stato un uomo abituato a lottare, forte e sano mai un malore e una malattia ricorda il figlio Davide. Poi un anno fa quella terribile diagnosi, la chemioterapia che aveva affrontato con coraggio, lottando fino all'ultimo. La terapia sembrava aver ridotto la malattia ma negli ultimi tre mesi ci sono state delle complicazioni che hanno peggiorato la situazione».



Tante le espressioni di affetto e di cordoglio espresse alla famiglia di Roberto in questi giorni, anche attraverso i social. Roberto Zanon lascia la moglie Giancarla ed i figli Davide e Luca. I funerali, nel rispetto delle normative sanitarie, saranno celebrati in forma strettamente privata domani alle 15 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Ca' Sabbioni.

L.Gia. © RIPRODUZIONE RISERVATA