MESTRE - C’è voluto il benestare della Nike, ma di fronte alla (bella e generosa) idea del Venezia e all’obiettivo dell’operazione, la multinazionale statunitense ha dato il via libera. E così, nei prossimi giorni, al Centro di solidarietà cristiana “Papa Francesco” inizierà una raccolta straordinaria di offerte mettendo a disposizione migliaia di capi sportivi donati dalla squadra di calcio veneziana. E i fondi, oltre ad andare a finanziare le attività dell’“ipermercato solidale” creato da don Armando Trevisiol, serviranno ad aiutare alcuni ragazzi ucraini accolti a Mestre e legati al mondo dello sport. Insomma, un esempio di sport e di solidarietà che porterà al Centro Papa Francesco tanti appassionati che, scegliendo tra questi capi, potranno fare anche del bene.



L’OPERAZIONE

«La società del Venezia Calcio ha fatto un dono straordinario al Centro di solidarietà cristiana Papa Francesco - spiega Edoardo Rivola, presidente dell’associazione “Il Prossimo” che gestisce il maxi emporio solidale, e che è anche dirigente accompagnatore del Venezia -, mettendo a disposizione per le persone più fragili indumenti e materiale non più utilizzabile: vecchie tute, pantaloncini, calze, magliette, borse, palloni, casacche, maglie, pantaloncini termici e altro ancora, tutto di marca “Nike”». Materiale di prima scelta (poco usato e comunque pulito e in ottime condizioni, ma anche tanti capi ancora confezionati e chiusi col cellophane) perlopiù destinato al settore giovanile del Venezia che, dall’anno prossimo, avrà un altro sponsor tecnico. Tutto questo ben di Dio di abbigliamento sportivo arancioneroverde chissà dove sarebbe finito se non ci fosse stata l’idea del Venezia e l’okay della Nike, ma anche una struttura come l’ipermercato solidale dove ogni euro che entra viene reinvestito per fare del bene.

«Stiamo ideando un “angolo” nel nostro Centro dedicato a questi indumenti - riprende Rivola -. Quando sarà il momento coloro che lo desiderano potranno venire a scegliere quello che interessa». Un momento vicinissimo, perché l’operazione scatterà dalla prossima settimana o, al massimo, da quella seguente. «La “zona esposizione” sarà come tutte le altre, e chiunque potrà venire a visitarla. L’invito è rivolto a tutti, non solo a chi già conosce e frequenta il nostro Centro - prosegue il presidente del “Prossimo” -. Si entra, si va a vedere e si sceglie cosa interessa. Poi si va alla cassa e si farà un’offerta».

Offerte - si spera - generose, visto che si tratterà di indumenti ed attrezzature di prima qualità di un marchio internazionale, ma anche perchè l’obiettivo è sostenere l’attività dell’ipermercato solidale. «Il ricavato andrà interamente a favore dei più bisognosi e, appunto, per un gruppo di ragazzi ucraini accolti in città ed inseriti nelle società sportive - conclude Rivola -. Siamo felici di avviare questa straordinaria iniziativa ed invitiamo anche le altre società sportive a verificare se hanno nei propri magazzini qualche prodotto che possa risultare utile in operazioni simili. Intanto, da parte nostra, è giusto dire un grande “grazie” al Venezia Calcio».