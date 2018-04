Venezia cafona, il sindaco Brugnaro: «Va denunciato chi condivide i video Dovrebbe pagare i danni d'immagine»

di Fulvio Fenzo

I servizi e altri particolari sul Gazzettino del 17 Aprile

MESTRE - «I cafoni ci sono sempre stati. E questi sono». Il sindaco di Veneziapreferirebbe non parlare dei “tuffatori di Rialto” perché teme l’effetto emulazione. «Basta dare spazio a questi personaggi, altrimenti continueremo ad assistere alla “gara” tra chi fa queste cose per la sola gioia di pubblicare il video su siti web e social network».Tutto molto “squallido” - è l’aggettivo usato dal sindaco - con l’aggiunta che si coinvolge il nome diche, invece di essere conosciuta come una Città d’arte, finisce per passare a livello planetario come unain cui chiunque può fare un po’ quello che gli pare. «Ecco - riprende Brugnaro - dovremmo tutti riflettere sull’effetto di questi filmati. Da parte nostra verificheremo se ci sono gli estremi per far causa a queste persone che si tuffano in Canal Grande, o da qualsiasi altro ponte, per “” alla città. Ma non basta. No, qui bisogna anche agire contro chi diffonde le immagini, foto e video, di questi cialtroni, e cioé».