Brugnaro e Zucchero: «Un grande evento musicale sull'acqua con i più grandi artisti per rilanciare Venezia»

VENEZIA Un grande evento musicale sull'acqua per rilanciare l'immagine di Venezia e dell'Italia. E' l'idea del sindaco lagunare Luigi Brugnaro che ha voluto condividere con il cantante e amico Zucchero Sugar Fornaciari. Non appena sarà possibile, Brugnaro vorrebbe organizzare una grande rassegna di musica con il palco sull'acqua, in modo che si possa assistere ai concerti anche con la barca, come avvenne ai tempi dei Pink Floyd, ma in assoluta sicurezza.

«Ho chiesto a Zucchero un aiuto - ha detto Brugnaro - affinché lui con i suoi amici riusciamo a rilanciare Venezia. Chi vorrà venire e benvenuto e lanciamo l'appello»

«Quando parli di Venezia - ha detto poi Zucchero - con tutti gli artisti, almeno quelli che conosco io, hai già una porta aperta». © RIPRODUZIONE RISERVATA