Maxi-conto a Venezia, Brugnaro: «Manca la denuncia per truffa»

VENEZIA - Nella vicenda del maxi conto pagato da alcuni turisti giapponesi in un ristorante di Venezia «manca la denuncia per truffa». Lo dice il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. «Incontrerò questi ragazzi - spiega - e dirò loro che serve la denuncia». Secondo il primo cittadino, «nel silenzio generale - afferma - sembra che tutti, a Venezia, paghino mille euro per quattro bistecche. Bisognerebbe invece raccontare altri lavori: bisogna tirare fuori il nostro orgoglio e raccontare la città per intero».

