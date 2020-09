Elezioni comunali a Venezia. I risultati. Il candidato per il centrosinistra, Pierpaolo Baretta, si è complimentato con Luigi Brugnaro per la riconferma a sindaco di Venezia. Lo ha riferito lo staff di Brugnaro. L'esponente del centrodestra non ha ancora deciso di commentare l'esito delle elezioni comunali, preferendo attendere il risultato definitivo dello spoglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA