L'Agcom bacchetta il sindaco Brugnaro: «Vietato fare campagna elettorale nel suo ruolo»

VENEZIA - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si sarebbe dovuto astenere dall'intervenire in campagna elettorale, ospitando nella sede municipale (anche se nella sala del suo gruppo consiliare) i candidati della coalizione di centrodestra alle elezioni di domenica. L'Autorità garante nelle comunicazioni (Agcom) ha condannato il sindaco a pubblicare entro un giorno dalla notifica, quindi entro oggi, sulla home page del sito istituzionale del Comune la decisione in oggetto. L'esposto era stato fatto al Corecom dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, alla quale la Segreteria generale non aveva dato, se non dopo 12 giorni, risposta alle sue doglianze in merito. «Non si sono presi neppure la briga di rispondere al Corecom - commenta la consigliera del M5S Sara Visman - tale è l'atteggiamento padronale di questa amministrazione».