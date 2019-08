Beccate dalla polizia borseggiatrici bosniache: foglio di via ma libere...

Venezia - Ieri pomeriggio 20 agosto, nella centralissima Calle Larga XXII Marzo, i poliziotti del Commissariato “San Marco”, in servizio antiborseggio in abiti civili, hanno notato due donne, già note per i numerosi precedenti a loro carico per reati predatori, in particolare borseggio. Le due entrambe di nazionalità bosniaca, rispettivamente di 37 e 26 anni, confuse tra la folla, si sono avvicinate ad un turista cinese ed hanno cercato di aprirgli lo zaino. Gli agenti a questo punto si sono mossi per intervenire quando l’uomo si è accorto del tentativo di furto ai suoi danni.



Le due donne sono state, pertanto, accompagnate negli uffici di polizia e denunciate per tentato furto aggravato. Una delle due, inoltre, aveva già un divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Venezia emesso nel 2018 dal Questore. e, pertanto, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per l'inosservanza del divieto. Anche nei confronti dell’altra è stata formulata proposta di foglio di via obbligatorio.

