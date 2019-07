Controlli di polizia in centro storico, beccate due borseggiatrici straniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Nella nottata di ieri, 16 luglio,i sono stati svolti controlli straordinari nel centro storico da parte degli agenti del Commissariato “San Marco”, coadiuvati dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” e da una unità cinofila della Questura di Padova.È stata arrestata e accompagnata alldi Pontremoli una cittadinadedita aisu cui gravava un ordine di esecuzione per unada scontare di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Un’altra straniera di nazionalità, dedita ai, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per violazione del divieto di ritorno nel Comune.Gli agenti hanno inoltre denunciato per detenzione a fini diun cittadinotrovato in possesso di circa 14 grammi di hashish.