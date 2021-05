Inaugurata oggi al pubblico - 22 maggio - la 17.ma Mostra internazionale di Architettura: simbolo di ripartenza dell’Italia. Sono 5.500 i biglietti già venduti online per i primi giorni della mostra. Il turismo nel capoluogo del Veneto riparte. E per questo primo fine settimana sono attesi in laguna 40.000 arrivi.

Inaugurazione della Biennale di Architettura a Venezia.

(Testo e immagini di Federica Repetto)