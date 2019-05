Rifugiati, Bianca Balta e l'abito cucito con una tenda dell'UNHCR

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -oggi ha indossato un abito ricavato da una tenda dell’UNHCR per sensibilizzare sul dramma vissuto dai rifugiati. La performance ha avuto luogo a Salute, Piazza San Marco e S. Servolo e sará in seguito raccontata attraverso una video installazione che il pubblico potrá vedere in occasione della mostra “Rothko in Lampedusa”, al via l’11 maggioa Palazzo Querini. Il 10 maggio il vernissage della mostra intitolata Rothko in Lampedusa, un progetto espositivo realizzato in occasione della 58esima Esposizione Internazionale d'Arte, che racconta l’importanza dell’arte come strumento attraverso il quale i rifugiati esprimono il loro talento, arricchendo enormemente le comunità che li ospitano. Domani Venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 18.30 nella splendida cornice settecentesca di Palazzo Querini (Calle lunga San Barnaba, Dorsoduro 2691 VE), alla presenza dei curatori Luca Berta e Francesca Giubilei, del main sponsor Unicredit e di uno degli artisti che racconterà il personale rapporto con la mostra e le opere esposte.