«Scarpe tagliate a 2 bengalesi»: vigile denuncia il capo, scatta il processo

VENEZIA - È accusato di aver tagliato le scarpe a due venditori abusivi originari del Bangladesh, costringendoli a tornare a casa scalzi. Il commissario capo della Polizia locale di Venezia, Flavio Gastaldi, è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di violenza privata e danneggiamento: il processo a suo carico si aprirà il prossimo 27 febbraio di fronte al Tribunale penale di Venezia.

La vicenda finita all’attenzione dei giudici è piuttosto datata, in quanto risale all’agosto del 2013, e dunque il termine di prescrizione non è lontano, e spirerà tra circa un anno. A segnalare il caso è stato un collega sindacalista dell’imputato e, a conclusione delle indagini preliminari, il pm Roberto Terzo aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo ritenendo la vicenda di tenue entità. È stato lo stesso Gastaldi, assistito dall’avvocato Stefano Marrone, a presentare opposizione al fine di ottenere un’assoluzione piena: a conclusione dell’udienza preliminare, il gip ha però deciso che soltanto il dibattimento può stabilire con esattezza come siano andate le cose.

LA TESTIMONIANZA

Nel capo d’imputazione il commissario capo è accusato di aver tagliato i sandali ad un giovane originario del Bangladeh e le spighette delle scarpe ad un suo connazionale nella sede di San Marco della polizia locale, dove i due erano stati accompagnati per verbalizzare la contestazione di una violazione amministrativa, relativa alla loro attività di commercio abusivo esercitato in Piazza. «Adesso vai a casa scalzo», avrebbe detto Gastaldi ad uno dei due, che ha reso dichiarazioni agli inquirenti nel corso delle indagini. Il secondo venditore abusivo non è stato invece rintracciato.

Inizialmente l’inchiesta riguardava anche la procedura adottata nei casi in cui le persone fermate per controlli non avessero un documento d’identità: il loro telefonino sarebbe stato “trattenuto” e restituito nel momento in cui, successivamente, i venditori si presentavano per l’identificazione. Per questi fatti, però, non si procederà in quanto lo stesso gip ha ritenuto che non siano emersi atteggiamenti minacciosi o violenti da parte dei vigili.

NUMEROSI ENCOMI

«Dimostreremo che questi fatti non sono mai accaduti - spiega l’avvocato Marrone - Abbiamo voluto il processo affinché non resti alcuna ombra a macchiare la carriera di una persona che nel corso degli anni ha ricevuto numerosi encomi per la sua attività. La stessa Procura, nel chiedere l’archiviazione, aveva posto l’attenzione sulla difficoltà nella quale la polizia locale è costretta ad operare nel contrasto al commercio abusivo».

Gastaldi è uno dei vigili più stimati in città e, nel corso degli anni, in qualità di responsabile del settore attività produttive, si è fatto apprezzare per le numerose operazioni effettuate anche sul fronte dei controlli relativi alle strutture ricettive abusive in contro storico. Nel 2018 è stato insignito del titolo di Cavaliere del lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA