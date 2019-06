Onda anomala a Malamocco, due in acqua, uno è in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Sonogli occupanti deltravolto oggi pomeriggio 13 giugno da un'onda anomala alla bocca di porto di Malamocco. Due sono rimasti illesi, e sono riusciti a rimanere a bordo, aggrappandosi all'imbarcazione. Il terzo e il quarto, due sessantenni, finiti in acqua, sono ricoverati all'ospedale Civile. Uno è in prognosi riservata, per sindrome da annegamento. Il barchino era finito in avaria. I due finiti in acqua sono stati soccorsi subito, anche grazie alla collaborazione dell'equipaggio di una motonave Actv. Sul posto subito anche la Guardia Costiera, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia.