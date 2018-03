Comprati dai cinesi: altri tre storici bar del centro di Venezia si sono arresi alle «offerte allettanti»

di Tullio Cardona

VENEZIA - Trea fine marzo diventano. Non è certo una novità nel panorama commerciale della città, ma la loro particolarità è che si trovano. Insomma, invece della manifestazione inaugurale del Carnevale, presto sarà più facile che le rive del rio di Cannaregio ospitino i draghi del capodanno cinese, anche perché un quarto bar, posto di fronte alla fermata dei Tre Archi, è già da tempo cinese.Cominciamo dal, al civico 1306 di Cannaregio, accanto al ponte delle Guglie., grazie a papà Giovanni, detto Nini e mamma Lorenza Lori, che vi ha lavorato fino a pochi mesi fa. La gestione è quindi passata ai figli Valter e Mauro. «Siamo stanchi - confida Valter - Il bar ha 46 anni di vita e noi 30 di lavoro, a svegliarci presto il mattino e rincasare tardi. Una volta qui si producevano gelati e dolci in proprio, con le macchine che lavoravano tutto il giorno e si rompevano spesso. Un tempo si lavorava molto ma anche si guadagnava. Adesso il gioco non vale più la candela ed è un'attività che abbiamo sconsigliato ai nostri figli perché senza più prospettive». A metà fondamenta di Cannaregio, al civico 1038, ecco il: il bar era stato inaugurato appena la scorsa estate dai fratelli Andrea e Francesca Mazzuccato, già gestori del prospiciente ristorante pizzeria Ai Tre Archi. Infine il capostipite dei bar in fondamenta, chiamatoal civico 1022. È stato il primo a puntare sulle potenzialità della fondamenta e a realizzare unsempre affollato da primavera ad autunno. È già chiuso e riaprirà in aprile sotto la nuova gestione cinese...