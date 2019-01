Banda di 12 minorenni pestano un gruppo di quattro universitari

di Michele Fullin

VENEZIA - Il nocciolo duro delladi delinquentiprotagonisti di quattroin quattro giorni è stato alla fine individuato, ma le violenze non sono cessate. La scorsa notte, a San Basilio, si è ripetuto il copione che è diventato tristemente noto in questi giorni: aggressione gratuita, pestaggio e fuga. Una dozzina di giovani, di età presumibilmente compresa tra i 14 e i 15 anni,È stata una sonora pestata, visto gli aggrediti sono stati portati al pronto soccorso dopo l'intervento della polizia e due di questi hanno riportato traumi giudicati guaribili in via provvisoria con 30 giorni di prognosi, con tanto di fratture alla mascella. Sono stati dimessi, ma dovranno tornare per una visita dal chirurgo per verificare se la situazione necessiti di un intervento.