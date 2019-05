Pestaggi e rapine, sgominata baby gang: 7 arrestati, 4 sono minori

VENEZIA - Nella prima mattinata di oggi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a cinque distinti provvedimenti restrittivi della libertà personale, emessi dal giudice, a carico di sette giovani, tre maggiorenni e quattro minori, responsabili di reati contro la persona e il patrimonio e componenti di alcune baby gang che, negli ultimi mesi, hanno commesso numerosi delitti nel centro storico e nella terraferma veneziana. La banda, composta anche da due giovani di Treviso, è stata ritenuta responsabile di alcuni gravi episodi.



Alla fine sono stati emessi due distinti provvedimenti di custodia cautelare in carcere a carico di un 19enne e di un minorenne di 16 anni. I due sono ritenuti responsabili, in concorso con altri, di due rapine aggravate commesse, con l’utilizzo di un tirapugni, il 13 e il 19 gennaio in centro storico a Venezia. Nel secondo episodio, una delle vittime ha riportato lesioni multiple alle ossa facciali, guaribili in trenta giorni. Al solo maggiorenne è stata inoltre contestata un’ulteriore rapina consumata al Lido di Venezia, in concorso con altri, in danno di un minore.



Un secondo filone investigativo ha consentito di emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un giovane di 18 anni, già gravato da sorveglianza speciale, ritenuto responsabile, in concorso con altri, della commissione di una decina di episodi di estorsione, furto aggravato, furto in abitazione aggravato e danneggiamento aggravato, commessi nel Veneziano tra il giugno e l’agosto 2018. Particolarmente significativi sono stati gli episodi di furto commessi all’interno degli uffici dell’Anas e del Liceo Artistico Guggenheim di Mestre. L’arrestato rappresenta un elemento di spicco del gruppo criminale giovanile solito a frequentare il centro di Mestre.



Per un terzo gruppo criminale sono infine state emesse 2 ordinanze cautelari, la prima dispone gli arresti domiciliari a carico di un diciottenne, la seconda ha disposto il collocamento in comunità per 3 minori. I quattro sono ritenuti responsabili, in concorso con altri, di un tentativo di rapina aggravata, commessa a Mestre ai danni di una vittima di origine bengalese che nell’occasione aveva riportato lesioni guaribili in quindici giorni.



Nel corso dell’attività sono state eseguite anche perquisizioni a carico di altri indagati, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, coinvolti a vario titolo con la baby gang. L’attività, oltre a Venezia ha coinvolto anche Treviso. Inoltre stamattina, durante le perquisizioni è stato arresto in flagranza un minore trovato in possesso di duecento grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento.

