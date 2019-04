​Baby gang, tutti a fare foto e video ma nessuno ha dato l'allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Mentre sabato 6 aprile in campo San Giacometo la violenza del branco della baby gang raggiungeva il suo apice, lasciando in eredità ad un ventenne di Mestre la frattura di una parte della spina dorsale (con prognosi di 120 giorni) e un possibile futuro in sedia a rotelle, nessuno usava i telefoni cellulare come sarebbe stato lecito aspettarsi. Se in tanti avevano acceso la camera del propri smartphone, nessuno invece aveva digitato il numero del pronto intervento. In Questura infatti non sono arrivate richieste d'aiuto. È bastato far scorrere il registro della chiamate ricevute quella sera dal 113 per rendersi conto che nessuno aveva chiamato richiedendo una volante a San Giacometo. Lì dove in venti - tra i 13 e 19 anni - si stavano accanendo su sei ventenni, tra cui due ragazze, che avevano passato la sera di sabato in quel campo ai piedi di Rialto diventato il cuore della movida in centro