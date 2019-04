Auto schiacciata dal tram: «Non volevo superare, ero larga sulla corsia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Le indagini della Polizia municipale, sull'incidente che mercoledì pomeriggio ha paralizzato il ponte della Libertà e piazzale Roma non sono ancora concluse, ma l'orientamento è quello di procedere per il mancato rispetto del codice della strada, in questo caso la mancata precedenza data a un mezzo pubblico come il tram, che la signora non avrebbe rispettato.«Trasmetteremo gli atti alla Procura - annuncia il comandante della Polizia municipale Marco Agostini - ma dalle risultanze non c'era assolutamente la volontà di causare tutto quel trambusto, per cui diventa difficile sostenere l'interruzione di pubblico servizio». La donna, una sessantenne poco avvezza a raggiungere Venezia con l'auto, è ancora molto provata dall'accaduto e si sta riprendendo dallo choc di un incidente che poteva avere anche conseguenze molto più serie. La sua auto si è incastrata tra il tram e la barriera che divide la strada: lei se l'è cavata con poco: tanta paura e uno choc. Ma il caos è stato enorme.