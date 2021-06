VENEZIA - Che ci fossero tutti gli ingredienti per una giornata da invasione a livelli pre-covid lo si sapeva dallo scorso fine settimana. Temperature finalmente quasi estive, Biennale e Salone nautico all'Arsenale operativi, spiagge aperte e giorno festivo per la maggior parte della popolazione. I trolley rullavano per le calli già dalla notte di venerdì e non si sono mai fermati, il classico sintomo degli ospiti degli appartamenti, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati