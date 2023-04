Venezia, assalto pasquale: arrivano i guardians, gli "angeli del decoro" della città

VENEZIA - A Venezia entrano da domani (7 aprile) in servizio a San Marco e Rialto i guardians che daranno un servizio a supporto del turista, in termini di informazione e accompagnamento. «Sarà - ha precisato l'assessore al Turismo Simone Venturini - un servizio anche a tutela del decoro della città e della piazza a fronte di comportamenti che spesso possono essere scorretti. Il compito dei guardians è raccontare al turista il rispetto e l'unicità della nostra città e, in caso di comportamenti scorretti, avvisare la Polizia locale». La squadra è fornata da 11 addetti (9 in area marciana e 2 in area realtina). Gli «angeli del decoro» fino al 28 maggio saranno in servizio per 8 ore al giorno nei weekend e nei festivi. A partire dall'inaugurazione del Salone Nautico, prevista il 31 maggio, saranno invece presenti tutti i giorni. La fine del servizio sarà domenica 5 novembre.