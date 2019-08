Varata all'Arsenale la bissona storica Nepomuceno allestita a Praga

VENEZIA - Battesimo del mare, questa mattina 31 agosto all'area Scali dello storico Arsenale della Serenissima, per la «Nepomuceno», la nuova bissona, realizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con la Città di Praga e l'Associazione Svatojànsky Spolek,che entra da oggi ufficialmente a far parte della flotta veneziana.



Presente al varo, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, in compagnia della delegazione della Repubblica Ceca, giunta appositamente a Venezia, composta dal sindaco della città di Hluboká nad Vltavou Tomáš Jirsa, dal vicesindaco della città di Českì Krumlov, Martin Hák; dal direttore del castello di Českì Krumlov, Pavel Slavko, dal dirigente per l'architettura del Castello di Praga e del Comune della città di Praga Jiř Sušanka, dal traghettatore praghese Zdeňek Bergman, dal presidente del Comitato di San Giovanni Vojtěch Pokornì.



Non tutti sanno, infatti, che San Giovanni Nepomuceno, il Santo Patrono della Boemia, morto a Praga nel 1393, e veneratissimo nella Repubblica Ceca, ha una statua a Venezia, all'incrocio tra il Canal Grande e il Canale di Cannaregio, diertro le absidi della cheisa di San Geremia e Santa Lucia. Perché San Giovanni Nepomuceno è protettore dei gondolieri, dei battellieri, dei traghettatori, dei vogatori, dei naufraghi e di tutti coloro che temono di annegare. Quindi tra Venezia e Praga, attraverso il Santo, c'è un filo di rapporti che affonda nei secoli.

Il progetto della nuova bissona, intitolata al santo protettore dei traghettatori e dei gondolieri, era nato due anni fa, quando, per la 10/a edizione di «Navalis», la Festa di San Giovanni Nepomuceno, la più grande celebrazione barocca sull' acqua presso il Ponte Carlo di Praga, che vanta una storia di oltre 300 anni, il capoluogo ceco aveva chiesto «in prestito» a Venezia le bissone «Cavalli» e «Geografia». Per ringraziare Venezia, comprendendo l'eccezionalità della cosa (mai una bissona aveva navigato in acque così lontane) la Città di Praga ha deciso di realizzare, col lavoro delle sue migliori maestranze, una nuova bissona, prendendo come modello le altre due. Lo scafo dell'attuale nuova bissona è partito per Praga nel maggio 2019 e, dopo aver partecipato all'ultima edizione di «Navalis», è stato affidato per circa tre mesi alle mani dei migliori scultori, intagliatori, tappezzieri ed artisti della Repubblica Ceca. In occasione della Regata storica di domani la bissona, insieme alle compagne «Geografia» e «Cavalli», solcherà il Canal grande partecipando al tradizionale corteo storico, che precede la Regata Storica. Ma potrà già essere ammirata questo pomeriggio, dalle ore 18, in anteprima, nel corso della manifestazione «Aspettando la regata». (ANSA).

