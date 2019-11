Allagata anche la libreria Acqua Alta, la "preferita" di Francesca Michielin

Venezia hanno provocato diversi danni: abbiamo parlato dell’ondata che ha travolto l’hotel Gritti (e degli insulti social che ne sono seguiti) , ma un vero e proprio dramma ha coinvolto la libreria Acqua Alta, una delle librerie più belle della città, che è finita letteralmente sott’acqua dopo che la laguna ha visto salire il livello del mare a oltre un metro e mezzo.



Noi ci chiamiamo Acqua Alta, l’acqua alta ce l’aspettiamo, ma così alta no

, è stata la prima dichiarazione di un componente dello staff

. La libreria era diventata famosa per le sue mensole a forma di gondola, che permettevano ai libri di galleggiare salvandosi dall'acqua: ma non sono bastate.

Un dramma che ha colpito anche la cantautrice bassanese Francesca Michielin: «Ho studiato a Venezia e amo questa città, in particolar modo per la Libreria Acqua Alta dove ho speso tante ore tra letteratura e musica. Questo luogo a me caro è ora sommerso d'acqua e moltissimi dei libri sono andati distrutti. Una perdita per tutti, per il nostro patrimonio», ha scritto su Twitter. E in tanti sui social hanno mandato i loro migliori auguri alla libreria, nella speranza che la situazione torni presto alla normalità.

