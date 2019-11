CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Ho fatto il segno della croce e mi sono detto: Se devo morire, così sia».ha 47 anni, è di Bari, da ventuno vive a. Sposato, padre di due figli, da venti capopartita al, uno dei più rinomati di Venezia. Tutto, per lui, era sull'orlo della fine martedì sera. Quando per oltre un'ora è rimasto isolato all'interno di un. Era in attesa di un vaporetto che lo riportasse a casa, a Sant'Elena, quando i pontili che collegano l'imbarcadero alla fondamenta sono crollati sotto i colpi del vento e della marea, poderosa. La sua salvezza è stata un equipaggio della Guardia Costiera che con un intervento al limite dell'impossibile l'ha fatto salire a bordo dell'imbarcazione e portato in Pronto soccorso. «Mentre piangevo nel ventre della lancia della Guardia Costiera, un militare mi ha aiutato e tranquillizzato: si chiama Rocco Garofalo, mi ha detto